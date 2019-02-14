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Kahtalı gençler yazarlarla buluşuyor

Adıyaman Kahta Gençlik Merkezi tarafından ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi’ kapsamında okur-yazar buluşması etkinlikleri düzenliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
Kahtalı gençler yazarlarla buluşuyor

Adıyaman Kahta Gençlik Merkezi tarafından ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi’ kapsamında okur-yazar buluşması etkinlikleri düzenliyor.


Kahta Gençlik Merkezi şark odasında düzenlenen programa Yazar Suat Tekin’in konuşmacı olarak katıldı. Program Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut’un selamlama konuşmaları ile başladı. Müdür Bulut, "Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi Okur Yazar buluşması etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Suat Beyin davetimizi kırmayıp aramızda olmazı bizi ayrıca memnun etti. Okur yazar buluşmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi. Program gönüllülerinden Burcu Özdemir ve Gözde’nin şiir okumalarından sonra Suat Tekin’in konuşmasıyla devam etti. Yazar Tekin, "Okumadan uzak sanal ve süslü bir hayatın içinde günde iki saatten fazla vaktimizi sanal alemlere, yine iki saatten fazla vaktimizi televizyona ayırıyoruz. Bizler sinemadan da uzak durmayıp bir yandan da okuma alışkanlığımızı da dengelediğimiz takdirde okuma oranımızdaki düşüşü ortadan kaldırabiliriz" dedi. Program Suat Tekin’in çıkan son kitabı "ihanet" üzerine katılımcılar ve Tekin’in karşılıklı soru ve cevap şeklinde devam etti. Kitabı yazarken bu alanda özgün olmak için nelere dikkat ettiniz sorusu üzerine Tekin, "Özgün olmak için aynı alanda yazılmış birçok eseri okumak durumumda kalıyor yazar. Bende bu alanda yazılmış yüzden fazla yerli yabancı eser okudum" dedi.


Program Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Yazar Tekin’e hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılara çiğ köfte ikramı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
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