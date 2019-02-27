0553 313 94 23

Kahta’daki sporseverlerden hedef birliği

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki spor severler, İş Adamı Musa Yıldırım başkanlığında güçlü bir yönetim kadrosu ile Kahta amatör futbolunda hedef birliği yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Kahta’daki sporseverlerden hedef birliği

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki spor severler, İş Adamı Musa Yıldırım başkanlığında güçlü bir yönetim kadrosu ile Kahta amatör futbolunda hedef birliği yaptı.


Kahta Spor 1978 yeni Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yıldırım ve yönetimi kurlu üyeleri, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında basınla bir araya geldi.


Yeni yönetim kadrosunun tanıtım toplantısında konuşan Kahtaspor 1978 Başkanı Musa Yıldırım, Kahta’daki amatör futbolunda yapılan hedef birliğinin amacına dikkat çekti. Yeni oluşturulan güç birliği ile kuruluş misyonuna uygun olarak maddi kaynakları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirten Başkan Musa Yıldırım, oluşturulan güç birliği ile kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


Kahta futbolu yeniden dizayn edilmesi için gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Musa Yıldırım, “İlçe sporumuzun her alanda gelişim göstermesi için faaliyet gösteren, üç büyük kulübümüz yeni kurulan yönetimimiz tarafından güç birleşimi yapılarak, Kahta futbolu yeniden dizayn edilecek. Temel amacımız, oluşturduğumuz bu güç birliği ile kuruluş misyonumuza uygun olarak, maddi kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak kısa, orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçirmek olacaktır. Bu yolda hep birlikte oluşturacağımız vizyon belgesiyle istikameti şaşırtmadan, yolumuza devam etmek için bütün gücümüzle çalışacağız.


Toplumsal ve ahlaki değerlerimizin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kavratmak, gençlerimizin teröre ve oynanan tehlikeli oyunlara karşı, uyanık kalmasını sağlamak temel hedefimiz olacaktır.


İlçemizde tesisleşme altyapısını tamamlayıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin futbol fabrikası olacağız. Aynı zamanda yarışmacı yanımızı, önemseyerek profesyonel futbol takımı kuracağız” dedi.


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, Kahta’da yeni oluşturulan futboldaki güç birliğinin önemine dikkat çekerek yeni yönetime ve tüm futbol severlere başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    2. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    3. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    4. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    5. Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle..
    6. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    7. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    8. Gider’in projeleri beğeni topladı
    9. Türkiye-Moldova maçının öncelikli..
    10. Parkinson hastasının yatak talebi..
    11. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    12. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    13. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    14. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    15. STK’lardan Venezuela’ya destek
    16. Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark..
    17. Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden..
    18. İrlandalı siyasiler çıldırdı! PKK ve..
    19. Nijerya'da muhalif lider seçim..
    20. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor