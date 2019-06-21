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Kahta’daki şehit yakınlarına şehitlik gezisi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir ve Kapadokya’da bulunan şehitlikleri gezdi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:12
Kahta’daki şehit yakınlarına şehitlik gezisi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir ve Kapadokya’da bulunan şehitlikleri gezdi.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen ve 5 gün süren gezi programına 25 şehit yakını katıldı. Şehit yakınları arasında iletişimin artırılması ve şehit ailelerine gerekli ilginin artırılarak verilmesi gereken değerin sağlanması amacıyla ‘Şehitlerimizi Yad Edelim’ Projesi kapsamında, şehit yakınları, İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir ve Kapadokya’da bulunan şehitlikleri ziyaret ederek burada bulunan şehit yakınlarıyla tanıştı. Türkiye’de bulunan şehitliklerin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini kaydeden Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Yetiş, “Şehitlerimizin toplumda bilinmesini, tanınmasını sağlamak ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimize gerekli ilgi ile gereken değerin verilmesini sağlamak amacıyla projemizi hazırladık. Bu amaç doğrultusunda çeşitli faaliyetlerimiz bulunmakta. Her yıl düzenli olarak bu gezi programını uyguluyoruz. Şehit ailelerimizle birlikte ülkemizde bulunan şehitlikleri ziyaret ederek buradaki şehit ailelerimizle tanışmayı, kaynaşmayı ve iletişimi koparmamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında düzenlenen gezi programımız çok verimli geçti. Bu güzel projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’ya, Proje Koordinatörü Lütfü Başlı’ya ve projemize destek olan tüm şehit yakınlarımıza teşekkür ederim” şekline konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:12
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