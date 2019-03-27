0553 313 94 23

Kahta’da “Sporla Bağlan Hayata” projesinin açılış ve tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1’nın “Sporla Bağlan Hayata” projesinin tanıtım ve açılış toplantısı yapıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Kahta’da “Sporla Bağlan Hayata” projesinin açılış ve tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1’nın “Sporla Bağlan Hayata” projesinin tanıtım ve açılış toplantısı yapıldı.


Gençleri hayata kazandırmayı, sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı, sporu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı da amaçlayan “Sporla Bağlan Hayata” projesi kapsamında Voleybol Turnuvası ve Çanakkale Gezisi etkinlikleri yapılacağı öğrenildi.


Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hamza Akçakaya, akademik ve sosyal hayatta uyum sorunu yaşayan gençlerin ortak bir amaç etrafında toplayarak yapılacak sportif etkinlikler ile bu gençlerin okula, topluma ve çevreye uyumlarını sağlamak amacıyla Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile projenin başlattığını söyledi.


Ev Sahipliğini Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaptığı “Sporla Bağlan Hayata” projesi tanıtım ve açılışına Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü İsmail Öner, Okul Müdürü Zeynel Kutlu, öğretmen ve sporcular katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'de 988 sandıkta 273 bin 272 seçmen oy kullanacak
    1. Düzce'de 988 sandıkta 273 bin 272..
    2. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    3. Gümrük işlemleri elektronik ortama..
    4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü..
    5. Fatma Şahin’den Gaziaray test..
    6. Sinop’ta kitap okuma etkinliği
    7. Anaokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi
    8. TBMM Genel Kurulu toplanamadı
    9. Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü..
    10. AB'den otomobillere zorunlu hız..
    11. Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366..
    12. Kahta’da kaza: 1 yaralı
    13. Burhaniye’de sokaklara modern temizlik..
    14. Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370..
    15. Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak..
    16. Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk..
    17. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
    18. AK Parti'nin Düzce mitingi
    19. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
    20. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
    21. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
    22. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
    23. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
    24. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
    25. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
    26. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
    27. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
    28. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
    29. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    30. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!