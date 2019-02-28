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Kahta’da soru kütüphanesi kuruldu

Adıyaman’ın Kahta Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, ‘İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor’ yarışması kapsamında yürüttükleri proje ile okulda Soru Kütüphanesi’ni kurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:21
Kahta’da soru kütüphanesi kuruldu

Adıyaman’ın Kahta Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, ‘İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor’ yarışması kapsamında yürüttükleri proje ile okulda Soru Kütüphanesi’ni kurdu.


Öğrenciler, bu proje ile hem okullarında kütüphane kuruyor hem de kağıt israfının önüne geçmeyi hedefliyor. Proje ile ilgili bilgi veren Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Mehmet Doğan, proje ile var olan kaynakların geri dönüşüm ile tekrar kullanılması hedeflendiğini ve kağıt israfının engellenmeye çalışıldığını söyledi. Müdür Mehmet Doğan, “Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerimizden Osman Eroğlu, İsmail Öztürk ve Fatmanur Polat, ilçedeki birçok kırtasiye ve bazı kurumlar ile iletişime geçerek atıl durumda ve kullanılmayan kaynak kitapları topladı. Öğrencilerimiz aynı zamanda da okulumuzun aktif ve mezun öğrencileri ile öğretmenlerden de kitap yardımı talep etti. Topladıkları 500 civarında kitap ve dergilerle daha sonra okulumuzda soru kütüphanesini kurdular. Kütüphanemiz şuanda öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Bu proje ile kağıt israfının önüne geçilmesi ve orman kesiminin azaltılması planlanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda ormanlık arazilerin ve biyo çeşitliliğin yok olmaya başladığı bu çağda var olan kaynaklarımızın geri dönüşümlü kullanılması hedeflenmiş ve kağıt israfının da öne geçilmesi hedeflenmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:21
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