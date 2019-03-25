Kahta’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için güvenlik toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti temsilcileri ile ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’nda bir araya geldi.

Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, MHP İlçe Başkanı Ahmet Dinçer, Saadet Partisi İlçe Başkanı Vahap Gazi Uluçay ve İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Özer katıldı.

Demokrasi havasında yapılacak olan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ilçemizde birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Bu seçimlerin acıya, kavgaya, kin ve düşmanlığa asla mahal vermeksizin, rekabet sınırlarında centilmenlik anlayışıyla demokrasi şöleni şeklinde bir seçim yarışı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın sağduyulu davranarak provokasyonlara asla geçit vermemelerini, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ülkemiz başta olmak üzere, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diler, huzur ve güven ortamında geçmesini temenni ederim” diye konuştu.

Kaymakam Kaya, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecinde yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken kurallara ilişkin siyasi partilerin temsilcilerine bilgilendirme yaptı.