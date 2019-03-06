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Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için spor salonu açıldı

Adıyaman Kahta ilçesinde Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için yapılan spor salonunun açılışı gerçekleşti.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:37
Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için spor salonu açıldı

Adıyaman Kahta ilçesinde Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için yapılan spor salonunun açılışı gerçekleşti.


Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından destek verilen spor salonunun açılış merasimine Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Şevket Erşahin, Okul Müdür Abdullah Çekinkaya, öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldı. İlçede 3. Kademe’de eğitim gören öğrenciler için yapılan spor salonunu orta, ağır, zihinsel ve otizimli öğrencilerin kullanacağı öğrenildi. Açılış merasiminde konuşan Okul Müdürü Abdullah Çetinkaya, “Yedi kişi ile yola çıkan ve şuan sayıları on binlere ifade edilen KAHEV sayesinde Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu 3.Kademe de eğitim öğretim gören 15-27 yaş aralığında orta, ağır, zihinsel ve otizimli öğrencilerimize kullanabilecekleri özellikte spor odasının yapımında finansal destek sunmuşlardır. Bu spor odasının hazırlanmasında Kubilay İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Özcan Ercan öğretmenimizin aracılığıyla ve girişimleriyle gece gündüz demeden çalışarak 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanması sağlanmıştır. Bu süreçte Müdür yardımcılarımız Orhan Bozkurt, Ramazan Tünçmen, Ramazan Deniz, öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz de yardımcı olmuştur. KAHEV Yönetim Kurulu’na ve kıymetli üyelerine öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Bu tür desteklerin yaygınlaşması gerektiğini ifade den Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, özel eğitimli öğrencilerin böyle salonlara kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:37
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