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Kahta’da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:38
Kahta’da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gerçekleşen toplantıda 2023 MEB vizyon belgesinde yayımlanan Tasarı ve Beceri atölyelerinin önemine değinildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Tasarı ve Beceri atölyelerinin kurulmasına ilişkin görüşleri paylaşıldı. Kahta ilçesinde açılan Tasarı ve Beceri atölyelerinden örnekler verilerek açılacak olan Tasarı ve Beceri atölyeleri hakkında çeşitli istişare ve bilgilendirme yapıldı. Eğitim ve öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanması için okul müdürlerinin özverili bir şekilde çalışmaları gerektiğini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Okul ve veli bağının güçlenmesi adına veli ziyaretlerinin artırılması gerektiğini ifade ederek toplantıya katılımlarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti. Toplantı, diğer gündem maddelerinin okunması ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasıyla sona erdi.


Okul müdürleri toplantısına, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tünçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve okul müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:38
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