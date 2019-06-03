Kahta’da kaza: 2 Yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yoldan çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yoldan çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Siverek karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kahta Çayı yakınlarında Mustafa Kalan (21) yönetimindeki02 ADD 305 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak araziye savruldu. Kazada sürücü Mustafa Kalan ile araçta bulunan Mehmet Yollu (28) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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