Kahta’da işaret dili kursuna yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi tarafından işitme engelli vatandaşlarla, rahat bir şekilde iletişim sağlanabilmesi amacıyla işaret dili kursu açıldı.

İşitme engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan kursun, ücretsiz hizmet verdiği ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü öğrenildi.

Kursa katılacak olan vatandaşların, iki ay sürecek temel eğitimin ardından işaret dili sertifikası alabilecekler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, "İşitme engelli vatandaşımızın derdini anlatabilmek için mutlaka işaret dilini bilen birilerine ihtiyacı var. Herkesin de yanında bir tercüman getirme şansı yok. Onun için bu kursları açtık. Şu anda 25 vatandaşımız işaret dili öğreniyor. Özellikle memur ve özel sektörde çalışan kardeşlerimizin bu kursa iştirak etmelerini, sosyal dayanışmaya fayda sağlamalarını istirham ediyorum Amacımız birimimize başvuran kardeşlerimizin sıkıntılarını, onların diliyle anlamak ve onların diliyle çözmeye çalışmaktır" diye konuştu.