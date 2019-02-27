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Kahta’da ‘İnsanlığın Kübrası’ projesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, engelli bireylere farkındalık oluşturmak için “İnsanlığın Kübrası” adlı projeyi hayata geçirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Kahta’da ‘İnsanlığın Kübrası’ projesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, engelli bireylere farkındalık oluşturmak için “İnsanlığın Kübrası” adlı projeyi hayata geçirdi.


Ebu Sadık Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Kübra Orhan, Gülcan Bayram, Arzu Avseren isimli öğrenciler İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor yarışması kapsamında, engelli bireylere karşı sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘İnsanlığın Kübrası’ isimli proje çalışmasını sürdürmektedir. Öğrenciler bu proje ile engelli bireylerin hayatta karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için toplumun üstüne düşen sorumluluk bilincini ve merhamet duygusunu yeniden kazandırmayı hedefliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Mehmet Doğan, “Engelli bireylerimizin hayatta karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için toplumumuzun görev ve sorumluluklarının farkında olması gerekmektedir. Merhametli ve şefkatli yüreklerle yaşayan yardıma muhtaç bireyler hayata sımsıkı sarılmakta ve sosyalleşebilmektedir. Projemizde engelli bireylerimizin yaşam alanlarını zenginleştirmek ve yaşayabilecekleri şehirler oluşturabilmek için bilinçlendirme hareketi başlattık. İlk önce engelli tabirini rencide gören proje öğrencilerimiz, insanlığın en büyüğü, anlamına gelen ‘İnsanlığın Kübrası’, tabirinin kullanılması gerektiğini düşünerek projeyi bu isimle başlattılar. Okulumuzun sınıf temsilcileri destek odalarını ve engelli bireylerimizi ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz çevrelerinde, farkındalık halkaları oluşturmak içinde arkadaş gruplarını bilinçlendirmeye başladılar. Öğrencilerimiz okulda, proje kapsamında engelli köşesi oluşturdular. Engelli bireyler ile ilgili afiş ve posterleri kamu kurum ve kuruluşları ile okuldaki tüm sınıfların panosuna asarak projeyi yaygınlaştırmaya hedefliyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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