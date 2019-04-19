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Kahta’da Geleneksel çocuk oyunları şenliği

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:46
Kahta’da Geleneksel çocuk oyunları şenliği

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlanması amacıyla düzenlenen şenliğe, Kahta’da öğrenim gören binlerce öğrenci katıldı. Proje kapsamında okullarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları yeni nesillere öğretildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği geleneksel çocuk oyunlarında öğrenciler mendil kapmaca, tonbik, yakan top, yal satarım bal satarım gibi öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan oyunları öğrendi. Kahta ilçe Stadyumunda düzenlen şenlikte öğrenciler gruplar halinde ortaya konulan oyunlarda yarıştı. Etkinlikte öğrenciler mendil kapmaca, yakan top, tonbik ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarında hünerlerini gösterdi.


Belirli kurallar çerçevesinde oynanan oyunların çocuk ve yetişkinler için eğlence vakti olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Her toplum, bünyesinde barındırdığı fertlere ilk olarak maddi ve manevi değerlerini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini aktarmak amacı taşır. Toplumlar gelecek kuşaklara bu aktarma işlevini oyunlar aracılığı ile yapar. Oyun, belli kurallar çerçevesinde oynanan, sadece çocuk için bir merak giderme unsuru değil, aynı zamanda hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlence vaktidir. Toplumun geleceği olan çocuklar, oyunlarla beraber bir takım değerler kazanır. Günümüz oyunlarına baktığımız zaman televizyondaki çizgi filmler, diğer programlar ve bilgisayar oyunları, maalesef çocuklarımıza şiddeti kolayca sunmakta ve sanal dünyanın bağımlısı haline getirerek, çocuğun yalnız başına düşünmesini ve hareket etmesini istemektedir.


Sanal bir dünyanın içine hapsolmuş çocuğun oyun içinde kullandığı malzeme tamamen sanal ve paylaşıma kapalıdır. Fakat geleneksel çocuk oyunlarımızda çocuklar, bazen açık havada bazen evin veya okulun içinde arkadaşlarıyla paylaşımcı bir ruhla oyunlar oynar. Bu oyunlar sanal dünya ile değil de dış dünyayla bağlantılı olarak mevsimlere göre de değişmeler gösterir. Yani her mevsimin kendine özgü çeşitli oyunları olabiliyor. Uzun bir geçmişi olan geleneksel oyunlarımız, kullandıkları doğal malzeme veya oyuncaklar ile toplumun mili ve manevi değerlerini içinde barındırır. Çocuklara değer kazandırmadaki en iyi yöntem geleneksel oyunlarımızdır. Çünkü oyun, çocuğu eğlendirirken fakına varmadan çocuğun toplumsal belli başlı değerleri kazanmasına sebep olur. Geleneksel çocuk oyunlarında çocuk, temelde iki işlev görür. Birincisi çocuğun fiziki ve zihni gelişimini destekleyen oyunlardır. Sözgelimi, tekerlemelerle başlayan oyunlar çocuğun dil kazanma ve iletişim becerisini geliştirir. İkincisi ise geleneksel oyunlar aracılığıyla yarının büyüğü olan çocuk, içinde bulunduğu toplumun değerlerini kazanır. Geleneksel oyunlarımızın çocuklarımızın fiziksel, zihinsel gelişimine ve geleneklerine bağlı kalmaları konusunda büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Geleneksel çocuk oyunları kültürümüzün unutulmaması adına böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Proje Koordinatörü Lütfü Başlı ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kahta Stadyumunda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kurum Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:46
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