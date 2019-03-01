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Kahta’da “Ecdada Selam Olsun” projesine yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Osmanlı tarihini canlandırmak, kültür ve mirasa duyarlılığı arttırarak gençlere vatan sevgisini kazandırmak ve milli şuuru ortaya çıkarmak amacıyla “Ecdada Selam Olsun” projesi hazırlandı.

01 Mart 2019 Cuma 09:32
Kahta’da “Ecdada Selam Olsun” projesine yoğun ilgi

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Osmanlı tarihini canlandırmak, kültür ve mirasa duyarlılığı arttırarak gençlere vatan sevgisini kazandırmak ve milli şuuru ortaya çıkarmak amacıyla “Ecdada Selam Olsun” projesi hazırlandı.


Proje kapsamında tarih bilincini ortaya çıkararak, kültür mirasına olan duyarlılığı artırmak adına Kahta Kültür Merkezinde konferans düzenledi. Ardından, Kahta Gençlik Merkezinde öğrenciler tarafından oluşturulan Mehter takımı gösterisi yapıldı.


Milli ve manevi duyguları kabarık olan gençler yetiştirmek amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirten Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Kabak, Osmanlı tarihini canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.


Müdür Asım Kabak, “Ecdadımızdan kalan bu kültürü yaşatmak amacıyla okulumuzda bir mehteran takımı oluşturuldu. Hem ilçemizde hem de ilimizde herhangi bir mehter takımı bulunmamaktadır. Bunu yaparken aynı zamanda gençlerde tarih bilincini geliştirmek, gençleri ortak bir sosyal ve kültürel faaliyet etrafında toplamak, ilçemizde bu kültürü yaygınlaştırmak, çağın akımına kapan gençlerin ruhlarına dokunmak ve tarihi mirasa sahip çıkmalarını amaçladık. Ayrıca, milli ve manevi duyguları kabarık bir nesil yetiştirmek amacıyla gençleri sosyal ve kültürel bir faaliyet etrafında toplayarak ortak bir amaçla birlik beraberliği güçlendirecek, gençlere hitap edilebilecek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Gençleri etkilemenin en etkili yollarından birini ruhu etkilemeden geçtiği düşünülerek bir mehter takımı oluşturulmak amaçlanmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş tarih bilincini ortaya çıkarmak ve yaşatmak, müzik yaparak okulun daha yaşanılabilir bir ortam haline getirmek, Osmanlı tarihini canlandırmak, kültür ve mirasa duyarlılığı artırmak, gençlere vatan sevgisini kazandırmak, gençlerde milli şuuru ortaya çıkarmak, erdemli bireyler yetiştirmek ve kaybolan mirasımızı gün yüzüne çıkarmak temel amaçlar arasında yer almaktadır” diye konuştu

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:32
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