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Kahta’da 55. kütüphane haftası kutlanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Şehit Murat Ortaokulu’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kütüphane haftası kutlandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:08
Kahta’da 55. kütüphane haftası kutlanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Şehit Murat Ortaokulu’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kütüphane haftası kutlandı.


Düzenlenen etkinliklerle, okumanın ve kitapların evi olan kütüphanelerin önemini anlatmak, dikkatleri bu öğelere çekmek, halkın mevcut kütüphanelerden daha fazla yararlanması amaçlanıyor.


Öte yandan Kahta Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte ise, kütüphane kullanım alışkanlığını kazandırmak ve özendirmek amacıyla, kütüphaneye üye olan ve 2018 yılı boyunca en çok kitap okuyan üyelere çeşitli hediyeler verildi. Yetişkinler kategorisinde emekli öğretmen Mustafa Özer, genç kategorisinde Medine Karadağ, çocuk kategorisinde ise Muhammed Nebi Çelik bu yıl ödül kazanan üyeler oldu.


Ayrıca, yapılan etkinlikler kapsamında, kütüphane personelinden Sevgi İmre ve Musa Çetinkaya,Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu konferans salonunda 8. Sınıf öğrencilerine yönelik kütüphane hizmetleri konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.


55. Kütüphane Haftası Kutlamaları kapsamında Kahta İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Baş, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, öğrenciler ve velileri katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:08
  1. kitap
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