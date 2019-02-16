Kahta-Siverek karayolunda yoğun sis Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.

Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.

Kahta-Siverek arası 4. Kilometresinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yaklaşık 3 kilometrelik bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerlemek durumunda kaldı.

Sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü ifade etti.

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