Kahta-Siverek karayolunda yoğun sis
Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.16 Şubat 2019 Cumartesi 11:24
Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Kahta-Siverek arasında sabah saatleri itibariyle yoğun sis oluştu.
Kahta-Siverek arası 4. Kilometresinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yaklaşık 3 kilometrelik bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler farlarını açarak ilerlemek durumunda kaldı.
Sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğünü ifade etti.
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