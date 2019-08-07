0553 313 94 23

Kahta müftülüğü esnafa kitap dağıttı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Müftülüğü, şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek ticaret ahlakı konusunda bilgiler verip "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları hediye etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Kahta müftülüğü esnafa kitap dağıttı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Müftülüğü, şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek ticaret ahlakı konusunda bilgiler verip "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları hediye etti.


Kahta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde vaizler, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kuran kursu öğreticilerinin katılımı ile ilçedeki esnaflar ziyaret edildi. Yapılan esnaf ziyaretlerinde ticaret ahlakı üzerinde bilgilendirme yapıldıktan sonra "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları verildi.


Ziyaretlerin belli periyotlarla devam edeceğini belirten Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, “Kahta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, müftülüğün din hizmeti faaliyetlerini vatandaşa tanıtmak adına çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarımız farklı projelerle ve belli periyotlarla devam edecek. Müftülük olarak sahada vatandaşlarımız ile kaynaşılması ve birlikte olunmasına devam edilecektir. Bu anlamda Kahta Gençlik Koordinatörlüğü görevlilerimiz Kahta Küçük Sanayi Sitesi ve Kahta Marangozlar ve PVC’ciler Sitesinde yaklaşık 375 esnafı ziyaret etti. Ziyarette hadis ve ayetler ışığında ticaret ahlakı üzerinde bilgiler paylaşıldı. Ardından da, "40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlakı" ve "Dinim İslam" adlı kitapları esnaflarımıza hediye edildi” diye konuştu.


Vatandaşlar ise uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei, Türkiye tablet pazarının lideri oldu
    1. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    2. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    3. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    4. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    5. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    6. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    7. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    8. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    9. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    10. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    11. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    12. Rana Tavansensis kurbağası için..
    13. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    14. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    15. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    16. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    17. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    18. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    19. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    20. Şeker hastalığından ameliyatla..
    21. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    22. Sumbas’ta beton yol çalışması
    23. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    24. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    25. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    26. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    27. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    28. Uzlaştırma rekor kırdı
    29. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    30. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”