Kahta Küçük Sanayi Sitesinde 1 iş yeri kül oldu Adıyaman’ın Kahta Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman’ın Kahta Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kahta Küçük Sanayi Sitesinde 1 iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanları gören çevredeki esnaflar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yangının başka iş yerlerine sıçramasına engel oldu.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 adet traktör ve iş yerinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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