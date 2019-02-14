Kahta İlim Yayma Cemiyeti’nde irfan dersleri

Adıyaman’ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti’nde Mektubatı Rabbani’den irfan dersleri programı düzenlendi.

Eğitimci Ziya Tepe’nin konuşmacı olarak katıldığı program, ayda bir, İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şube Merkezi’nde gerçekleştirileceği öğrenildi.

İmamı Rabbani’nin yaşadığı dönemle ilgili bilgi veren Eğitimci Ziya Tepe, Rabbani’nin örnek ve önder bir Müslüman olarak kendi toplumunu dönüştürmede gösterdiği gayreti ve etkiyi dinleyicilere aktardı. Büyük İslam şahsiyetleri üzerinde İmamı Rabbani’nin büyük etkileri olduğuna dikkat çeken Eğitimci Tepe, “İmamı Rabbani kendisinden sonra ve İslam aleminde çokça tanınan Ebul Kelam Azad, Muhammed İkbal, Mevdudi ve Vahidüddin Han gibi nice büyük şahsiyetler üzerinde büyük etkileri olan bir İslam kahramanıdır. İlimde son derece geniş kavrayış ve yeterliliğine sahip olan İmam-ı Rabbani, olup bitenlerin farkında olan birçok insan olmasına rağmen hakikati ilan edip açıklayan nerede ise tek kişi oldu. Rabbani’ye göre hekimler nezdinde sabittir ki, hastanın hastalığı devam ettiği müddetçe, en değerli ve en güzel yiyecek de olsa gıda ona kesinlikle fayda vermez. Hatta hastalığını daha da arttırabilir. Dikkat edin. Hastaya ulaşan her şey hastalıktır. Bu sebeple hekimler önce hastalığı yok etme düşüncesi ile meşgul olurlar. Sonra hastanın, mizacına ve durumuna uygun gıdalarla kuvvet kazanması için çalışırlar. İşte kalp hastalığına yakalanan kişinin durumu da aynen böyledir. Allah Teala’nın buyurduğu gibi, ‘Onların kalplerinde hastalık vardır. Dolayısıyla ona ne ibadet ne tat hiçbir şey fayda vermez hatta zarar bile verebilir. Aynı şekilde kalp doktorları da önce hastalığın yok edilmesini emrederler ki, bu hastalık kalbin Hak Sübhanehu ve Teala’dan başka şeylerle ilgilenmesinden ibarettir. Hatta insanın kendi nefsi ilgilenmesidir. Çünkü insan sevdiği ve istediği her şeyi kendi nefsi için ister ve sever" diye konuştu.