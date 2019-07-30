Kahta ilçesinde kavga: 1 Yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kişinin kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kişinin kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. M.F.E. ile kimliği ilk belirlemelere göre bilinmeyen bir kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü.Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi M.F.E.’yi omzundan bıçakladı.

Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı soruşturma devam ediyor.

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