Kahta ilçesinde esrar maddesi ele geçirildi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850gram esrar maddesi ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada, gizlenmiş halde 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.A. adlı şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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