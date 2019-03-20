Kahta ilçesinde esrar maddesi ele geçirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850gram esrar maddesi ele geçirildi.20 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri Kahta ilçesinde 5 kilo 850gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada, gizlenmiş halde 5 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.A. adlı şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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