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Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman’ın Kahta İlçesinde coşkulu kalabalık ile gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:35
Kahta İlçesinde 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman’ın Kahta İlçesinde coşkulu kalabalık ile gerçekleştirildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde Kahta Şehitliğinin ziyaret edilmesi, şehit yakınlarıyla gazilere yemek ikram edilmesi ve Ulu Camide mevlit okutulmasıyla başladı.


Kahta Kaymakamlığı civarında gece saatlerine kadar devam eden etkinliklerde ise Kuran’ı Kerim okunması, 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile öğrenciler tarafından okunan şiirler ile program devam etti.


Kahta Kaymakamlığı civarında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran’ı Kerim Tilaveti ile başladı.


15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışması karşısında milletin dik durarak terör örgütü mensuplarını püskürttüğünü belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Milletimiz o gece dik durarak vatanına, milletine sahip çıktı. Ne yazık ki kendi vergileriyle alınan topun, tüfeğin kendisine doğrultulacağını aziz milletimiz tahmin etmemişti. Onları vatanına karşı yapmış oldukları hainlikten dolayı kınıyoruz. O gece vatanına sahip çıkmak isteyen 251 yetişen vatandaşımızı şehit ettiler. O kötü günleri unutmayacağız. Milletimiz bunun çok kötü badireler atlattı.Milletimiz o gece toplara, tüfeklere karşı kendisi siper etti ama devletine sahip çıktı“ şeklinde konuştu.


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında, “Ülkemiz çok önemli bir konumda olduğunu belirterek. Ülkemiz tarih boyunca birçok badireler atlattı. Bu millet bölgesindeki şer güçlere geçit vermedi ve vermeyecektir. Ülkenin üniter devlet yapısına zarar vermeye çalışan hangi terör örgütü olursa olsun devletimiz bunlarında karşısında dik durmuştur, duracaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm ülke de olduğu gibi ilçemizde de tüm hemşerilerimiz meydanlara indi. Şehitlerimiz ve çocuklarımız için devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıktık. Kürdü, Türkü, Lazıyla elbirliğiyle bu ülkede omuz omuza yaşıyoruz. Bizi birleştiren çok kıymetli değerlerimiz var. Bu değerlerimize kurban oluruz. Biz şehitlerimizin bize emanetine sahip çıkacağız. Hain darbe girişimini de bu el birliğiyle bertaraf ettik“ ifadelerini kullandı.


Program, gece saatlerinde tüm ilçede selanın okunması, çeşitli ikramların sunulması ve sabah namazının kılınmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:35
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