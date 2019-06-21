Kahta Belediyesi sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol ekipleri çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler ilçe genelinde bozuk yolları onarmanın yanı sıra, yeni yollar açarak da ulaşımı kolaylaştırıyor. Bulduğu her fırsatta ekiplerin çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İlçe sınırları içerisinde yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Turanlı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden eksiksiz yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan en çok talep yollarımız için geliyor. Yol ekiplerimiz de gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorlar. Belediyemizin sınırları içerisinde merkezde kalan ve merkez dışı mahallelere ait yollarda beton asfalt sathi kaplama işlemlerini zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. İlçede bozuk yol bırakmayacağız" diye konuştu.