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Kahta Belediyesi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi halk sağlığını tehdit eden sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Kahta Belediyesi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi halk sağlığını tehdit eden sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.


Kahta Belediyesi, periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sorumluluk alanında bulunan 17 mahalledeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, ağaçlar, çöp konteynırları, rögar kapakları, su kanalları ve besi alanlarında ilaçlama, temizleme ve yıkama çalışmalarına sürdüren belediye ekipleri, periyodik programın yanı sıra, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirerek sonuçlandırıyor. Yaz mevsiminin daha rahat ve hijyenik bir ortamda geçmesi amacıyla yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ilaçlama çalışmaları ekiplerimizin yoğun gayreti ile devam etmektedir. Özellikle potansiyel üreme alanlarını tespit eden ekiplerimiz kaynağında ilaçlama yöntemini uygulamakta olup, tam sonuç elde etmektedir. Ayrıca sinek üreme merkezi haline gelen DSİ’ye ait derelerimizi ise iş makineleri yardımıyla temizledik. İtfaiye ekiplerimiz tarafından yıkanan derelerimizde daha sonra detaylı bir ilaçlama yaptık" ifadelerini kullandı.


Üreme kaynaklarının tespitinde vatandaşlardan gelen bildirimlerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Turanlı, “Daha etkin bir mücadele için haşere üremesi yönünden kaynak oluşturabilecek yerlerin bize bildirilmesini tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
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