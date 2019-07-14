Kahrolsun kefereler Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Kahrolsun kefereler" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Süleyman Usta/Giresun Vahşi Sırplar saldırıyor Srebrenitsa kan ağlıyor Zalimler kana doymuyor Gönder ALLAH’ım yardımlarını Buna yürek dayanmıyor. Sırp kafiri kudurdukça Toplu katliam yapıyor Akan hep Müslüman kanı Vahşetin boyutu artıyor. Bir leş miş milletlerin Sesi çıkmıyor sesi Müslüman kanı akıtıyor Acımasız Sırp keferesi Kafirleri korkutacak Osmanlı ruhu aranıyor Birlik olmazsa Müslümanlar Kefere hep can alıyor. Ebabil kuşları nerdesiniz Gelin artık özlendiniz Siccil taşları atın kafire Dinmesin EZAN sesimiz. Süleyman USTA der ki İçim yanıyor hâlâ Kahrolsun Sırp keferesi Amin diyelim ne âlâ

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