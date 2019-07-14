Kahrolsun kefereler
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, "Kahrolsun kefereler" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.14 Temmuz 2019 Pazar 12:14
Süleyman Usta/Giresun
Vahşi Sırplar saldırıyor
Srebrenitsa kan ağlıyor
Zalimler kana doymuyor
Gönder ALLAH’ım yardımlarını
Buna yürek dayanmıyor.
Sırp kafiri kudurdukça
Toplu katliam yapıyor
Akan hep Müslüman kanı
Vahşetin boyutu artıyor.
Bir leş miş milletlerin
Sesi çıkmıyor sesi
Müslüman kanı akıtıyor
Acımasız Sırp keferesi
Kafirleri korkutacak
Osmanlı ruhu aranıyor
Birlik olmazsa Müslümanlar
Kefere hep can alıyor.
Ebabil kuşları nerdesiniz
Gelin artık özlendiniz
Siccil taşları atın kafire
Dinmesin EZAN sesimiz.
Süleyman USTA der ki
İçim yanıyor hâlâ
Kahrolsun Sırp keferesi
Amin diyelim ne âlâ
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