Kocaeli'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen otel çalışanı Ü.T. (29) hakkında, aile şikayette bulundu.

Kaçmaya çalışan Ü.T., otogarda yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY OTELDE MEYDANA GELDİ

Olay, Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu. Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti.

Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'İDAM İSTİYORUZ'

Toplumda infial uyandıran cinsel saldırı ve terör suçlarına karşı idam isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından bu suçlara idam cezası getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kültür-sanat, iş ve sivil toplum örgütlerinin de idam cezasının getirilmesi için yaptıkları sosyal medya paylaşımları, Twitter'da en önemli gündem hastaghleri altında binlerce beğeni alıyor.

Pedofili, kişilik bozukluğu gibi vahşeti basitleştiren ifadeleri öfkeyle karşılayan toplum, canilere en ağır cezanın verilmesini istiyor.