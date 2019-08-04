17 Türk hacı adayı kutsal topraklarda can verdi Hac farizasını yerine getirmek için ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz'dan bu yana kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti.

Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi. Ölüm nedenleri doğal şartlar Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

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