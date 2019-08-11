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Yollar yine kan gölüne döndü! Acı bilanço: 10 ölü 130 yaralı...

Kurban Bayramı tatili için Cuma günü mesai bitiminden hemen sonra yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluştururken, acele, dikkatsizlik ve kurallara uymama gibi nedenlerle çok sayıda kaza yaşandı. Şimdiye kadar meydana gelen 30 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 07:37
Yollar yine kan gölüne döndü! Acı bilanço: 10 ölü 130 yaralı...

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.

Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

10 ölü 130 yaralı

Cuma günü saat 17.00'den Arife günü olan tatilin ilk günü cumartesi saat 23'00'e kadar Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, Bolu, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya, Edirne, Tokat, Rize, Düzce ve Bartın'da meydana gelen 30 kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 07:37
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Aksaray
  4. Yozgat
  5. Şanlıurfa
  6. Tokat
  7. Sivas
  8. Sakarya
  9. Rize
  10. Manisa
  11. Kütahya
  12. Konya
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İstanbul
  16. Mersin
  17. Gaziantep
  18. Edirne
  19. Diyarbakır
  20. Denizli
  21. Bursa
  22. Bolu
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Adıyaman
  26. kaza
  27. bayram

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