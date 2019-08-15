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Kahramanmaraş'taki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Ormanda çıkan bir başka yangında ise 4 dönümlük alan zarar gördü

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:15
Kahramanmaraş'taki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, bir evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

İlçeye bağlı Oruçpınar Mahallesi'ndeki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Ömer Kuş'a ait kerpiç eve sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ise vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 dönümlük alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:15
  1. Çağlayancerit
  2. Kahramanmaraş
  3. Yangın

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