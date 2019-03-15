Kahramanmaraş'taki trafik kazası MOBESE kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı. Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı tır, dün Güney Çevre Yolu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Okan Erdoğan'ın kullandığı Türk Kızılay'a ait olduğu öğrenilen 06 FL 5268 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erdoğan ile otomobildeki Gökhan Fırat, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tırın Türk Kızılay aracına çarpma anı, bölgede bulunan MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.