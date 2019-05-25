Kahramanmaraş'taki konteyner kentte iftar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki konteyner kentte yaşayan Suriyelilere, Türk Kızılayı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iftar verildi. Yemeğe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Göç İdaresi İl Müdürü Harun Demirkol ve iş adamları katıldı. Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini söyledi. Zengini fakiri, büyüğü küçüğüyle dayanışma içinde aynı havayı teneffüs etmenin önemini vurgulayan Özkan, "Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde ramazan ayının sosyal yardımlaşma anlamında büyük bir önemi vardır. Suriye'den ülkemize gelen muhacir kardeşlerimize yardım eli uzatmak örf, adet ve geleneklerimizde var. Bu vesileyle iftar sofrasında bir araya geldik." dedi. Yemeğin ardından protokol üyeleri, konteyner kentteki hastaları ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.