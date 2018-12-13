Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı13 Aralık 2018 Perşembe 20:34
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 4 Aralık'ta örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye gönderilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
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