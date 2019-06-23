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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

23 Haziran 2019 Pazar 18:57
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa Güngör (47) idaresindeki 46 BC 688 plakalı otomobil ile Basil Nebyo (40) yönetimindeki 46 SAA 062 plakalı otomobil ve Süleyman Gelebek'in (40) kullandığı 27 DU 835 plakalı kamyonet, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi ile İnönü Caddesi'nin birleştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Güngör ile araçlardaki Mehmet Ali (7), Durdu (73), Ömer Halis (2), Saadet Eda (15), Güllü (40) ve Meltem Burcu Güngör (16), Ahmet Tennar (21), Sümeyya Göz (7) ve Hatice Göz (40), Elif Nur (4), Muhammet (40) ile Yunus Emre Gelebek (10) yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:57
  1. Kahramanmaraş
  2. trafik kazası
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