Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü asker 8 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü asker 1’i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü asker 1’i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.



Olay, Afşin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 E 4309 plakalı otomobili kullanan Mustafa G., önce 27 Z 0535 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araca, sonra arkasındaki jandarma aracına çarptı. Kazada devrilen askeri minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.