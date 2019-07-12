Kahramanmaraş’ta yolda bulduğu cep telefonuna teslim eden 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, gönülleri fethetti

Kahramanmaraş’ta yolda bulduğu cep telefonunu sahibine teslim eden 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hem yaşıtlarına hem büyüklerine örnek oldu.

Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte çarşıda alışveriş yapan Durduhan Dere, cep telefonunu Atatürk Bulvarı üzerinde düşürdü. Eve geldiklerinde cep telefonun olmadığını fark eden Durduhan Dere durumu babası Şeref Dere’ye anlattı. Dere oğlunun cep telefonu numarasını arayınca, telefonu bir Suriyeli genç açtı. Telefonu açan genç, cep telefonunu kardeşinin bulduğunu ve buluştukları taktirde telefonu teslim edebileceğini söyledi.

Suriyeli çocuk ile telefon sahibi aynı caddede buluştu. Maddi değeri yüksek olan cep telefonunu teslim alan Şeref Dere, alışveriş yapmak için çarşıya çıktıklarını ve yorulunca dinlenmek için arabanın yanına geldiklerinde cep telefonunun kaybolduğunu fark ettiklerini belirterek, "Eve gittiğimizde telefonun kaybolduğunu fark ettik. Oğlumun numarasını arayınca bu Suriyeli arkadaşımız çıktı. Telefonun kendisinde olduğunu, aynı yerden telefonu teslim alabileceğimizi söyledi. Bu duyarlı davranışından dolayı Allah ondan razı olsun" dedi.

Cep telefonunu sahibine teslim ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Abdülkadir Cemal Musa ise "Kardeşim telefonu yerde buldu ve bana verdi. Ben de günah olduğunu bildiğimden dolayı sahibinin aramasını bekledim. Sonra telefon çaldı ve bir arkadaş ’Neredesin?’ diye sordu. Ben de burada olduğumu ve telefonu teslim edebileceğimi söyledim. Arkadaş geldi ve telefonu verdim" diye konuştu.