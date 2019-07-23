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Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı iddiası

Kahramanmaraş’ta ışıklı yaya geçidi üzerinde bir kadın ile otomobil sürücüsü arasında öncelik tartışması çıktı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:19
Kahramanmaraş’ta yaya otomobile çarptı iddiası

Kahramanmaraş’ta ışıklı yaya geçidi üzerinde bir kadın ile otomobil sürücüsü arasında öncelik tartışması çıktı.



Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hükümet Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir eden Veli Karadaş, kendisine yeşil ışığın yanmasıyla birlikte Trabzon Bulvarı istikametine dönüş yaptı. O sırada henüz ismi öğrenilemeyen bir yaya yola doğru yürüyünce çarptı. Otomobil sürücüsü Veli Karadaş, kadının kendisine çarptığını belirtirken, kadın ise önceliğin kendisinde olduğunu söyleyince tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya müdahil olmasıyla birlikte herkes otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü ise buranın ışıklı yaya geçidi olduğu için herkesin ışıklara riayet etmesi gerektiğini ve o sırada yayalara kırmızı yandığını söyledi.



Bir süre sürücüyle tartıştıktan sonrası ismi öğrenilemeyen kadın gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşlar yol önceliği konusunu sürücüyle tartışmaya devam etti. O anları İHA muhabirine anlatan sürücü Veli Karadaş, ’’Yayalar kırmızı ışıkta geçti. Burada halkın bilmesi, bilinçli olması lazım. Işıkların olmadığı yerde öncelik yayaların bunu kabul ediyorum. Burada bizim durmamız lazım ama ışıkların olduğu yerde yayaların beklemesi lazım. Herkesin ışıklara riayet etmesi lazım. Hanımefendi yayalara kırmızı yanarken geçmeye çalıştı. Sonra da bana suçlamada bulundu. Yol benim hakkımken o geldi bana çarptı. Benden özür dilemen lazım, dedi. Bende polis çağıralım o zaman, dedim. Beni suçladı ve polisin gelmesini bile beklemeden gitti’’ dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:19
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