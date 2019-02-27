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Kahramanmaraş’ta "vatanseverlik" eğitimi

Kahramanmaraş Şehitler Ortaokulu’nda, bu ayın değerler eğitimi projesi olan “vatanseverlik” konusu, gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
Kahramanmaraş’ta "vatanseverlik" eğitimi

Kahramanmaraş Şehitler Ortaokulu’nda, bu ayın değerler eğitimi projesi olan “vatanseverlik” konusu, gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla düzenlendi.


Okulun toplantı salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şehitler anısına, şehit polis memuru Hakan Akdere’nin babası aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyesi Hüseyin Akdere tarafından Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.


Daha sonra Akdere ve derneği yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle birlikte “Vatan Sevgisi” ve “Şehitlik-Gazilik” üzerine söyleşi yaptı. Söyleşi sonrası öğrenciler tarafından şehitler adına yazılan mektup ve şiirler okundu.


Programa katılan gaziler ve şehit yakınları, yakınlarının vatan için can verdiğini bugün de aynı şekilde can vermeye hazır olduklarını söylediler.


Okul Müdürü Mehmet Kara, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatan Sevgisi ile ilgili olarak öğrenciler, gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılamalıyız ve Nene Hatun’un dediği gibi, ‘evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz’ sözlerini söylemiştir. Bizde bu şuurla öğrencilerimize bu sevgileri aşılamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
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