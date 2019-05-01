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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:56
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Dulkadiroğlu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde sokak satıcılarını mercek altına alan polis ekipleri, şahısların buluşma yerlerinde 2 uyuşturucu kullanıcısını yakaladı. Şahıslardan, 1.20 gram metamfetamin, 0.73 gram bonzai ile diğer kullanıcıdan 0.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlene ekipler, satıcı konumdaki Abdullah A. ve Hacı Abdullah Y. isimli şahıslara ait ikamette arama yaptı.Aramalarda, Abdullah A. isimli şahıs üzerinden 0.64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu satıcılarına Gaziantep’ten madde getiren Kübra Y., Hikmet Ş. ve Taner E. isimli şahıslar da aynı operasyon kapsamında yakalandı. Yakalanan Kübra Y. isimli şahıs üzerinden 13.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisler, bir ikamette de ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Abdullah A., Kübra Y., Hacı Abdullah Y., Hikmet Ş. ve Taner E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:56
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