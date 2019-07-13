Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada 765 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada 765 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana’dan Kahramanmaraş’a gelen 06 plakalı otomobili durduruldu. Narkotik Detektör Köpeği ‘Alfi’ ile yapılan aramada otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 765 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Gülseren T. ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, Sıddık D. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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