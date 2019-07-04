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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 292 kök kenevir ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesi Hacıbudak Mahallesi’nde E.A. isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesine dikili vaziyette 292 kök kenevir bitkisi ile evin içerisinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgisi bulunan E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
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