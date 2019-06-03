Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Kahramanmaraş’a jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyondan 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’a jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyondan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, kent girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında toplam 20 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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