Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.A.Ü, H.S. ve M.K'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 228 gram uyuşturucu ile bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 3 kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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