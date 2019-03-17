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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

17 Mart 2019 Pazar 11:42
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 86 kişilik timle Pazarcık ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evlerinde esrar, metamfetamin, eroin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunan 21 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:42
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