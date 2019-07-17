0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlık Mahallesinde, uyuşturucu kullanıcısı bir şahıstan 1 paket halinde 0,21 gram uyuşturucu madde, bir başka kullanıcıdan 0,13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen O.Ç. isimli şahıs yakalandı. Uyuşturucu satıcısının Çamlık Mahallesindeki evinde yapılan aramada 4 paket halinde, toplam ağırlığı ile 3.56 gram gelen uyuşturucu madde ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alimünyum folyo rulosu ele geçirildi.


Üzerinde madde yakalanan 2 şahısa uyuşturucu kullanmaktan adlı işlem yapılırken, satıcı O. Ç. isimli şahısa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincirsiz, şaftlı, GPS’li, tork ölçerli elektrikli bisiklet Hollanda’da satışa sunuldu
    1. Zincirsiz, şaftlı, GPS’li, tork..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Dünya Sağlık Örgütü Ürdün Ülke Ofisi..
    4. Trabzon kırsalında PKK'nın deposu..
    5. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    6. İkinci el araç satanlara çok kritik..
    7. Galatasaray kafilesi Avusturya'da
    8. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama:..
    9. Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. oturumu..
    10. Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’ndan..
    11. Battalgazi Belediye Meclisi olağanüstü..
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki..
    14. TBMM şüpheli çocuk ölümlerini..
    15. Çaldıran Belediyesinden askere gidecek..
    16. İtalya'da mafyaya büyük darbe! Çok..
    17. Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi..
    18. Erbil saldırısı sonrası ABD'den flaş..
    19. Bakan Pekcan şehit esnafların..
    20. Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu
    21. Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi..
    22. Sakarya için sağanak uyarısı
    23. Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    24. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    25. ADÜ’de ‘Darbelerin Sosyo - Ekonomik’..
    26. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    27. İranlı yazardan "15 Temmuz'u"..
    28. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    29. Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    30. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda