Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlık Mahallesinde, uyuşturucu kullanıcısı bir şahıstan 1 paket halinde 0,21 gram uyuşturucu madde, bir başka kullanıcıdan 0,13 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen O.Ç. isimli şahıs yakalandı. Uyuşturucu satıcısının Çamlık Mahallesindeki evinde yapılan aramada 4 paket halinde, toplam ağırlığı ile 3.56 gram gelen uyuşturucu madde ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alimünyum folyo rulosu ele geçirildi.

Üzerinde madde yakalanan 2 şahısa uyuşturucu kullanmaktan adlı işlem yapılırken, satıcı O. Ç. isimli şahısa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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