Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Musa Gürbüz idaresindeki 38 YV 130 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sevin Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobildeki Necati Gündüz, Hakan Cinpolat, Hüseyin Aytaç ve Süleyman Aytaç yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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