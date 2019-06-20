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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:05
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Şehir Mahallesi’nde meydana geldi. Raşit M. idaresindeki 46 MA 1011 plakalı hafif ticari araç Dayızade Mehmet Efendi Caddesi’nden müze istikametine seyir halindeyken Burak Ş. idaresindeki 46 ES 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun karşısındaki duvara çarparak durabildi. Kazada Ahmed E. Hene N. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:05
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