Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Kahramanmaraş’ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Emin Tut (31) kullandığı 46 NS 102 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan Osman Tut (41), Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş, Talha Armut (5) ile İsmail Topaktaş (56) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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