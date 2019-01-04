Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.04 Ocak 2019 Cuma 23:26
Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 20’nci Sokak’ta meydana geldi.
Harun S. idaresindeki 46 NR 895 plakalı kamyonet, güzergahı üzerinde manevra yaparken yolda yürüyen Yaşar Yılmaz'a (63) çarptı. Kaza anı da park halindeki kamyonet ile manevra yapan kamyonetin arasında sıkışan Yaşar Yılmaz hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Harun S. emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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