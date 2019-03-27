Kahramanmaraş’ta tepsi hırsızları tutuklandı KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta ikametlerden tepsi ve kazan çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta ikametlerden tepsi ve kazan çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde gece yarısı ellerinde kazan ve tepsilerle yürüyen 2 kişi, devriye polisin fark etmesiyle suçüstü yakalandı. Yakalanan Eren K. (21) ile Kadir Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine konurken, çaldıkları 15 adet tepsi ve kazan sahiplerine teslim edildi.

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