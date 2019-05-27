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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta metal detektörü ile arazilerde tarama yapan bir kişinin üzerinde 25 adet tarihi sikke ele geçirildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:42
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta metal detektörü ile arazilerde tarama yapan bir kişinin üzerinde 25 adet tarihi sikke ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri, metal detektörü ile yüzeyi tarayan Mehmet Ali Edikli’yi (27) fark etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Edikli’nin üst aramasında hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 25 adet sikke bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:42
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