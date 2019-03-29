0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.

29 Mart 2019 Cuma 17:10
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Onikişubat İlçesi Suçatı Mahallesinde M.Y.’nin izinsiz kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Y.’nin bulduğu tarihi eserleri kendi ikameti dışında oğlu H.Y.nin Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki evinde gizlediği öğrenildi. Baba ve oğlunun evine eş zamanlı operasyon yapan jandarma, evlerde bin 409 adet metal sikke, 55 adet yüzük, 1 adet kadın başı figürü, 1 adet vazo, 1 adet metal şahin figürü, 1 adet küçük hayvan heykelciği, 1 adet at figürlü nal, 2 adet tunçtan yapılma insan figürü, 1 adet hayvana ait diş fosili, 2 adet delikli taş, 3 adet toprak kase, 1 adet çift taraflı hayvan figürü, 109 adet muhtelif tarihi obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    1. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    2. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    3. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    4. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    6. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    7. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    8. Marmara’da poyraz fırtınası
    9. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    10. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    11. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    12. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    13. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    14. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    15. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    16. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    17. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    18. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    19. Mermer blokları altında kalan işçi..
    20. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    21. Mardin'de balon turizmi başladı
    22. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    23. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    24. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    25. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    26. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    27. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    28. Denizli'deki deprem
    29. Yunan Başkonsolos’tan vize merkezi..
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!